La salute un diritto e una responsabilità

La salute viene spesso considerata un diritto, ma è anche una responsabilità che coinvolge ciascuno di noi. Oggi si parla di come prendersi cura del proprio benessere e di rispettare le regole per proteggere la comunità. Le autorità sanitarie sottolineano l'importanza di comportamenti corretti e di attenzione condivisa per mantenere un livello di sicurezza collettiva.

La salute non è solo un diritto. È anche una responsabilità verso gli altri. È questo il messaggio forte emerso dal convegno promosso dall’Ancri (Associazione nazionale insigniti dell’ordine al merito della Repubblica italiana) di Pesaro e Urbino che ha visto protagonista il direttore generale dell’Ast, Alberto Carelli. "Su questo delicato equilibrio tra libertà personale e bene comune si è sviluppato il convegno organizzato dal cavalier Mauro Papalini, presidente dalla sezione di Pesaro e Urbino dell’Ancri – si legge in una nota dell’associazione –. Relatore d’eccezione il dottor Alberto Carelli, che ha posto l’accento su un aspetto cruciale: il diritto e il dovere alla salute. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

