La rotta per eludere il blocco Usa | così l' Iran gioca di sponda con la Cina

L’Iran sta lavorando per potenziare le connessioni ferroviarie con la Cina, cercando di aggirare le restrizioni imposte dagli Stati Uniti ai suoi porti. La strategia mira a sostenere le rotte di trasporto e facilitare gli scambi commerciali tra i due paesi. Le nuove infrastrutture ferroviarie sono in fase di sviluppo e rappresentano un tentativo di diversificare le vie di accesso alle merci e ridurre la dipendenza dai porti soggetti a restrizioni internazionali.

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