La rotta per eludere il blocco Usa | così l' Iran gioca di sponda con la Cina

Da ilgiornale.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Iran sta lavorando per potenziare le connessioni ferroviarie con la Cina, cercando di aggirare le restrizioni imposte dagli Stati Uniti ai suoi porti. La strategia mira a sostenere le rotte di trasporto e facilitare gli scambi commerciali tra i due paesi. Le nuove infrastrutture ferroviarie sono in fase di sviluppo e rappresentano un tentativo di diversificare le vie di accesso alle merci e ridurre la dipendenza dai porti soggetti a restrizioni internazionali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’ Iran sta rafforzando i collegamenti ferroviari con la Cina per attenuare gli effetti del blocco imposto dagli Stati Uniti ai suoi porti. Con le principali rotte marittime limitate, Teheran punta così sul trasporto su rotaia attraverso l’Asia centrale come canale alternativo per le importazioni e, in prospettiva, per alcune esportazioni. Il corridoio ferroviario collega la città cinese di Xian con la capitale iraniana, attraversando Kazakistan e Turkmenistan. La rotta ferroviaria iraniana. Secondo quanto riportato da Bloomberg, il numero di treni merci lungo la tratta Xian-Teheran è aumentato sensibilmente dall’inizio delle restrizioni, passando da circa un convoglio alla settimana a uno ogni tre o quattro giorni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

la rotta per eludere il blocco usa cos236 l iran gioca di sponda con la cina
© Ilgiornale.it - La rotta per eludere il blocco Usa: così l'Iran gioca di sponda con la Cina
?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo

Video Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo

Notizie correlate

Iran, continua blocco navale a Hormuz: Usa ordinano a 31 navi di invertire la rotta. Pentagono: via il Segretario alla Marina Phelan – Diretta(Adnkronos) – Dopo la tregua prolungata a tempo indeterminato da Donald Trump nella guerra tra Iran e Usa, prosegue tuttavia il blocco navale...

Leggi anche: Iran, Cina forza il blocco imposto da Usa. Verso nuovi colloqui

Cerca tra news e video legati all’argomento.