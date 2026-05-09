La rotta per eludere il blocco Usa | così l' Iran gioca di sponda con la Cina
L’Iran sta lavorando per potenziare le connessioni ferroviarie con la Cina, cercando di aggirare le restrizioni imposte dagli Stati Uniti ai suoi porti. La strategia mira a sostenere le rotte di trasporto e facilitare gli scambi commerciali tra i due paesi. Le nuove infrastrutture ferroviarie sono in fase di sviluppo e rappresentano un tentativo di diversificare le vie di accesso alle merci e ridurre la dipendenza dai porti soggetti a restrizioni internazionali.
L’ Iran sta rafforzando i collegamenti ferroviari con la Cina per attenuare gli effetti del blocco imposto dagli Stati Uniti ai suoi porti. Con le principali rotte marittime limitate, Teheran punta così sul trasporto su rotaia attraverso l’Asia centrale come canale alternativo per le importazioni e, in prospettiva, per alcune esportazioni. Il corridoio ferroviario collega la città cinese di Xian con la capitale iraniana, attraversando Kazakistan e Turkmenistan. La rotta ferroviaria iraniana. Secondo quanto riportato da Bloomberg, il numero di treni merci lungo la tratta Xian-Teheran è aumentato sensibilmente dall’inizio delle restrizioni, passando da circa un convoglio alla settimana a uno ogni tre o quattro giorni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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