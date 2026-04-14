Iran Cina forza il blocco imposto da Usa Verso nuovi colloqui

Nello stretto di Hormuz si intensifica lo scontro tra Iran e Stati Uniti, con Teheran che ha deciso di ignorare le sanzioni imposte da Washington e rafforzare il blocco delle rotte marittime. Nel frattempo, a Parigi si terrà una conferenza dedicata ai Paesi che non sono coinvolti in conflitti armati, con l’obiettivo di discutere sulla libertà di navigazione nella zona. La situazione resta tesa e in evoluzione.

Nello stretto di Hormuz continua il braccio di ferro tra Usa e Iran. Intanto venerdì a Parigi ci sarà una conferenza dei Paesi “non belligeranti” desiderosi di “ripristinare la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz”. Riunione presieduta da Macron e Starmer. Servizio di Marco Burini RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Iran, Cina forza il blocco imposto da Usa. Verso nuovi colloqui Leggi anche: Iran-Usa verso nuovi colloqui, dubbi a Washington su attacco: pressing su Trump Colloqui falliti in Pakistan, il blocco di Hormuz annunciato da Trump e il Libano in fiamme: il cessate il fuoco tra Usa e Iran è ancora a rischioQuarantasette anni dopo i colloqui diretti a più alto livello mai conclusi tra gli Stati Uniti e la Repubblica islamica, tutto è finito in un nulla... Iran, Cina forza il blocco imposto da Usa. Verso nuovi colloqui