Iran continua blocco navale a Hormuz | Usa ordinano a 31 navi di invertire la rotta Pentagono | via il Segretario alla Marina Phelan – Diretta

Negli ultimi giorni, le autorità militari statunitensi hanno ordinato a 31 navi di invertire la rotta nello Stretto di Hormuz, continuando il blocco navale avviato nel contesto delle tensioni tra Stati Uniti e Iran. Questa decisione si inserisce in un quadro di presenza militare nella regione, nonostante la tregua temporanea firmata durante l'amministrazione precedente. Il Pentagono ha comunicato anche la rimozione del Segretario alla Marina, senza ulteriori dettagli ufficiali.

(Adnkronos) – Dopo la tregua prolungata a tempo indeterminato da Donald Trump nella guerra tra Iran e Usa, prosegue tuttavia il blocco navale americano nello Stretto di Hormuz. Oggi, giovedì 23 aprile, secondo le ultime notizie le forze statunitensi hanno ordinato a 31 navi di invertire la rotta o di tornare in porto. Intanto il.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Iran, Usa: “Blocco navale di Hormuz completamente attuato” – La direttaPolemiche per le parole di Donald Trump che, dopo Papa Leone XIV, ha attaccato anche Giorgia Meloni. Usa, il segretario alla Marina John Phelan lascia con “effetto immediato”Il Pentagono ha annunciato mercoledì che la massima autorità civile della United States Navy, il segretario della Marina John Phelan, lascerà il suo... Contenuti di approfondimento Si parla di: Iran, continua blocco navale a Hormuz: Usa ordinano a 31 navi di invertire la rotta. Pentagono: via il Segretario alla Marina Phelan - Diretta. Guerra Iran, Phelan lascia la Marina Usa: Hormuz bloccato, 31 navi fermate mentre la tregua scricchiolaLa crisi tra Stati Uniti e Iran entra in una fase ancora più instabile, tra dimissioni improvvise ai vertici militari americani e tensioni crescenti nello ... thesocialpost.it Trump prolunga la tregua con l'Iran indefinitamente. Restano il blocco navale e la tensioneNiente colloqui a Islamabad. Teheran considera l'estensione del cessate il fuoco una vittoria politica su un presidente americano che non vuole ... huffingtonpost.it