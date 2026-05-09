La relazione tra Stati Uniti e Cina sembra scivolare verso una stabilità apparente, con le tensioni commerciali più evidenti che si sono attenuate. Le guerre tariffarie, che negli ultimi anni avevano caratterizzato il rapporto tra le due potenze, sono state temporaneamente sospese. Tuttavia, resta il sospetto che dietro questa calma apparente possano celarsi questioni più profonde che continuano a influenzare il loro rapporto.

La relazione tra Stati Uniti e Cina appare stabile in superficie. Sono scomparse le guerre tariffarie. Le materie prime critiche continuano a fluire dagli impianti di lavorazione cinesi. Washington ha recentemente dichiarato che vi è stata una cooperazione senza precedenti tra l’Fbi e il ministero della Pubblica sicurezza per contrastare il fentanyl. Il vertice tra il presidente Xi Jinping e il presidente Donald Trump è rinviato, non annullato, e un altro incontro è provvisoriamente previsto più avanti nel corso dell’anno. Questa calma apparente nasconde, però, una pericolosa instabilità. Nessuna delle sfide fondamentali nel rapporto tra Stati Uniti e Cina è cambiata.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La rivalità Usa?Cina oltre la calma apparente. L’analisi di Mattis

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