Oltre la rivalità | Inter e Milan a lavoro per il nuovo stadio di San Siro

Domenica sera, il derby tra Milan e Inter si svolgerà sul campo, ma nel frattempo le due squadre stanno collaborando per un progetto comune: la costruzione di un nuovo stadio di San Siro. Le società stanno lavorando insieme per definire i dettagli del progetto, che prevede la realizzazione di una struttura moderna e funzionale. La collaborazione tra i due club riguarda aspetti tecnici e logistici del nuovo impianto.

Domenica sera, come ben sappiamo, Milan ed Inter si scontreranno in un match particolarmente acceso: il derby di Milano. Oltre alla parte legata al campo, le due squadre milanesi, come ricordato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, sono più che pronte a collaborare per il nuovo stadio, che sorgerà nei pressi di San Siro. Le due proprietà hanno, infatti, firmato mesi fa un rogito per l'acquisizione dell'attuale impianto con annesse tutte le aree circostanti per un totale di 197 milioni di euro. Da quel momento in poi, i rapporti lavorativi tra Inter e Milan si sono intrecciati ancora di più dirigenzialmente parlando, con Paolo Scaroni (presidente rossonero) e Giuseppe Marotta (presidente nerazzurro) che, quotidianamente, si aggiornano sull'iter burocratico.