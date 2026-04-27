In Mali si registra una calma apparente dopo recenti scontri tra militari e gruppi jihadisti alleati con separatisti Tuareg. Le operazioni si sono svolte nelle città di Bamako e Kati, quest’ultima considerata una delle basi principali della giunta al potere dal 2020. La situazione è stata seguita con attenzione, mentre le autorità italiane hanno confermato di essere in contatto con i cittadini presenti nel paese.

In Mali c’è una situazione di calma apparente, anche nella capitale Bamako e a Kati, “roccaforte” della giunta al potere dal 2020, dopo gli scontri intensi tra militari e jihadisti alleati con separatisti Tuareg degli ultimi due giorni. Il ministro della Difesa, Sadio Camara, è stato ucciso con un’autobomba davanti alla sua residenza domenica a Sénou mentre il capo della giunta militare Assimi Goïta, non si è fatto vedere né ha rilasciato dichiarazioni dall’inizio delle ostilità. Il Paese è diventato teatro di attacchi coordinati e senza precedenti, eseguiti già da sabato contro obiettivi strategici della giunta. I responsabili sono i fondamentalisti del Gruppo di sostegno all’Islam e i militanti del Jnim, affiliati ad Al-Qaeda.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Mali, calma apparente dopo le sparatorie dei terroristi islamici. Tajani: «Siamo in contatto con gli italiani»

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