Monnalisa | 1 milione di euro per rinascita dopo 13 milioni di perdite

Monnalisa: la svolta dopo anni di perdite. Monnalisa, il noto brand aretino di moda per bambini, sta vivendo una svolta decisiva dopo un periodo di gravi difficoltà. La società, fondata da Piero Iacomoni e quotata in Borsa, ha deciso un aumento di capitale da 1 milione di euro, aprendo le porte a un nuovo socio. La mossa arriva dopo anni di perdite: 6,7 milioni nel 2023 e 6,9 milioni nel 2024. Ora, con l’affiancamento di Metriks come advisor finanziario, il piano di ristrutturazione sembra dare i primi frutti. La riunione di ieri ha segnato un punto di svolta, con la proposta di aumentare il capitale e coinvolgere un investitore terzo, rappresentato dalla famiglia di un imprenditore aretino. La città di Arezzo, cuore pulsante della moda italiana, guarda con interesse a questa rinascita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche:

Confisca da 13 milioni all’imprenditore Citarella, sigilli a ditte con appalti per 450 milioni di euro

L'Inps si arrabbia, dopo alcune ispezioni sanziona Citynews per 4,5 milioni di euro e Ciaopeople per 3,5 milioni di euro

Temi più discussi: Monnalisa, aumento capitale fino a 1 milione riservato a Jafin Due e Anselmi; Monnalisa: aumento di capitale da 1 mln, percorso riposizionamento strategico; Monnalisa, proposto aumento di capitale riservato; AUMENTO DI CAPITALE PER MONNALISA: BASI SOLIDE PER LA NUOVA STRATEGIA FINANZIARIA E INDUSTRIALE.

Monnalisa, aumento di capitale di 1 milione riservato a Jafin Due e AnselmiAumento di capitale per Monnalisa. Il consiglio di amministrazione del luxury brand - quotato all'Euronext Growth di Milano e attiva nell'abbigliamento ... pambianconews.com

La crisi, poi la svolta. Aumento di capitale e nuovo socio per Monnalisa. Ecco cosa sta succedendoIl brand aretino di moda per bambini ha attraversato un periodo di difficoltà. Adesso il cambio di marcia, anche grazie alla sinergia di due nuovi marchi e un noto imprenditore di Arezzo ... arezzonotizie.it

Il consiglio di amministrazione di Monnalisa ha deciso di proporre all'assemblea dei soci un aumento di capitale di 1 milione di euro da offrire in sottoscrizione al socio di maggioranza e ad un investitore terzo, l'imprenditore aretino Massimo Anselmi: shorturl.a x.com

Cosa hanno in comune queste immagini con la Gioconda Provate ad osservare bene il suo volto! Nel viso della Monnalisa si può vedere secondo alcuni la "successione aurea", ossia la sequenza di Fibonacci. Se non riuscite a vederla, vi aiutiamo noi… http - facebook.com facebook