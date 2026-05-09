La Reggia di Monza entra nel portale dei musei italiani

La Reggia di Monza è stata recentemente inserita nel portale ufficiale dei musei italiani. Questa novità arriva dopo che, nel 2025, la Regione Lombardia aveva riconosciuto formalmente l'ente come museo. La decisione rende più visibile e accessibile la Villa Reale a livello nazionale, permettendo ai visitatori di consultare informazioni e dettagli sulla sua storia e le sue esposizioni.

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La Reggia di Monza compie un altro passo nella sua trasformazione in istituzione culturale. Dopo il riconoscimento museale ottenuto da Regione Lombardia nel 2025, la Villa Reale è stata ufficialmente inserita su www.museiitaliani.it, portale nazionale che raccoglie informazioni, orari e biglietti dei musei. Una vetrina digitale che permette di promuovere le esposizioni temporanee nella sezione dedicata alle “Mostre“, ampliando la visibilità della Reggia. Da museo, la Villa è diventata un sito culturale strutturato, con percorsi permanenti, standard gestionali più elevati e una valorizzazione più ampia delle collezioni. Oggi il percorso di visita comprende 28 stanze, dagli appartamenti reali al secondo piano nobile, integrate dal progetto “Reggia Contemporanea“, che riunisce oltre cento opere.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Reggia di Monza entra nel portale dei musei italiani ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Anche il Quantum entra nel perimetro dei Servizi italiani. Tecnologie e rischiLa Relazione annuale sulla politica dell’informazione per la sicurezza 2026 contiene, tra i suoi allegati tematici, un inserto interamente dedicato... Leggi anche: Musei, quello dedicato alla Pietra di Padula entra nel circuito Campania Artecard Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La Reggia di Monza apre le porte al CISA; La Reggia di Monza entra nel portale dei musei italiani; Villa reale ancora da film: a Monza gli studenti del Cisa di Locarno; Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, rinnovate la cariche: chi sono i nuovi eletti. La Reggia di Monza entra nel portale dei musei italianiLa Reggia di Monza compie un altro passo nella sua trasformazione in istituzione culturale. Dopo il riconoscimento museale ottenuto ... ilgiorno.it Quando la Reggia di Monza torna a essere un set cinematograficoNel 1896, agli albori del cinema, una cinepresa dei Lumière immortalava Re Umberto?I e la regina Margherita mentre scendevano la scalinata della Reggia di Monza: una scena semplice, destinata a entrar ... rsi.ch #Monzanews #giornataverdepulito Ieri, domenica #12aprile, le #GEV sono state protagoniste della Giornata della Sostenibilità al Parco di Monza , in occasione della #GiornatadelVerdePulito promossa da @RegLombardia! Grazie all'impegno delle Guardie E x.com