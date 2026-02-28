Musei quello dedicato alla Pietra di Padula entra nel circuito Campania Artecard

Dal mese di marzo, il museo dedicato alla Pietra di Padula entrerà nel circuito della Campania Artecard. Il luogo espone la storia, la cultura e i segreti della lavorazione della pietra di Padula, includendo anche gli antichi attrezzi utilizzati nel corso dei secoli per modellare blocchi e identità. La struttura sarà accessibile ai possessori della card, offrendo così una nuova opportunità di scoperta.

La storia, la cultura e i segreti della lavorazione della pietra di Padula, insieme agli antichi arnesi che nei secoli hanno modellato blocchi e identità, da marzo saranno a disposizione dei possessori della Campania Artecard. Il Museo Didattico della Pietra di Padula, in provincia di Salerno, entra infatti nel circuito promosso da Regione Campania e Scabec, che consente l'accesso a oltre 80 siti culturali regionali.

Il museo didattico della Pietra di Padula entra nel circuito Campania ArtecardLa storia, la cultura e i segreti della lavorazione della pietra di Padula, insieme agli antichi arnesi che nei secoli hanno modellato blocchi e...

Musa-Reggia di Portici entra nel circuito Campania Artecard. Visitabile gratuitamente con il pass Regione Campania-ScabecCostruita nel 1738, la Reggia di Portici sorge tra il Vesuvio e il mare, in uno dei paesaggi più rappresentativi della costa campana.

