anche il quantum entra nel perimetro dei servizi italiani tecnologie e rischi

La Relazione annuale sulla politica dell’informazione per la sicurezza 2026 dedica un allegato alle tecnologie quantistiche, includendo anche il Quantum nel perimetro dei servizi italiani. Il documento fornisce dettagli sulle tecnologie emergenti e i potenziali rischi associati. La presenza di questa sezione evidenzia l'interesse delle autorità nel monitorare e valutare le novità nel settore. Nessuna analisi o opinione viene espressa nel testo.

La Relazione annuale sulla politica dell’informazione per la sicurezza 2026 contiene, tra i suoi allegati tematici, un inserto interamente dedicato alle tecnologie quantistiche. Il documento parte dalla premessa che la sfida posta dal quantum computing rappresenta già oggi uno dei principali terreni di confronto tra le grandi potenze, con implicazioni che toccano la crittografia, l’intelligence, le infrastrutture critiche e la competitività economica. Tre filoni, una posta in gioco. Gli investimenti nel settore si articolano lungo tre direttrici principali. La prima è il quantum computing, che sfrutta i principi della meccanica quantistica per esplorare simultaneamente un numero esponenziale di soluzioni a problemi complessi, eseguendo calcoli che richiederebbero tempi impensabili per i sistemi tradizionali. 🔗 Leggi su Formiche.net

