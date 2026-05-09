La reazione Dal terremoto alla serie D
Una serie di eventi ha coinvolto vari settori, partendo da un terremoto che ha causato danni e interruzioni, e proseguendo con la partecipazione di diverse figure nel mondo dello sport e dei media. La responsabile della testata ha curato un fascicolo dedicato, con la collaborazione di diversi redattori e giornalisti. Il percorso si snoda attraverso le conseguenze del sisma, fino alle vicende di una squadra che ha raggiunto la Serie D.
Direttrice responsabile Agnese Pini Fascicolo a cura di Doriano Rabotti In redazione Paolo Grilli, Massimo Selleri, Gabriele Tassi Hanno collaborato Giovanni Bogani, Giuseppe Crescibene, Alessandro Gallo, Davide Grassi, Lorenzo Longhi, Gigi Paoli, Antonio Petrucci, Andrea Ronchi, Enrico Salvadori, Marina Santin, Gianluca Sepe, Alessandro Trebbi Registrazione Tribunale Bologna n. 8504 del 14012019.🔗 Leggi su Quotidiano.net
Kyubey reaction to Mami death
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