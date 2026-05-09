La reazione Dal terremoto alla serie D

Una serie di eventi ha coinvolto vari settori, partendo da un terremoto che ha causato danni e interruzioni, e proseguendo con la partecipazione di diverse figure nel mondo dello sport e dei media. La responsabile della testata ha curato un fascicolo dedicato, con la collaborazione di diversi redattori e giornalisti. Il percorso si snoda attraverso le conseguenze del sisma, fino alle vicende di una squadra che ha raggiunto la Serie D.

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