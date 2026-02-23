Non potete farmi questo sono il figlio della Regina | la reazione dell’ex principe Andrea alla cacciata dal Royal Lodge

L’ex principe Andrea ha reagito con rabbia alla richiesta di lasciare il Royal Lodge, sostenendo di essere il secondogenito della Regina. La sua risposta è stata di fronte a una decisione che ha respinto con tono arrogante, ripetendo più volte di non poter essere trattato così. La scena si è svolta in modo acceso, con il suo atteggiamento che ha sorpreso gli osservatori. La situazione si è fatta tesa nel momento in cui è stato comunicato il suo allontanamento.

“Quando gli è stato detto di andarsene, era così arrogante e illuso che ha ripetutamente gridato: ‘Ma io sono il secondogenito della Regina, non potete farmi questo’ “. Questo è quanto rivelato al The Sun da una fonte interna alla famiglia reale a proposito della cacciata dell’ex principe Andrea dalla propria dimora, il Royal Lodge. “È incredibile che abbia scelto di usare il nome della Regina in sua difesa. Nessuno è ancora del tutto sicuro che la realtà della sua terribile situazione lo abbia colpito”. Un arresto storico. Andrea è stato costretto a lasciare la propria dimora nella notte tra l’1 e il 2 febbraio dopo che è stato reso noto un ulteriore stralcio degli Epstein files, qualche settimana prima che finisse in manette. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Si fa avanti un’altra vittima dell’ex principe Andrea: “Pagata per fare sesso nella casa che fu della regina Madre, il Royal Lodge e portata a Buckingham Palace”La principessa di Norvegia, Mette Marit, rompe il silenzio e ammette di aver avuto contatti con Epstein.

L’ex principe Andrea sfrattato all’improvviso dal Royal Lodge. La folle accusa di “tortura” e il sesso alla residenza realeL’ex principe Andrea è stato sfrattato all’improvviso dalla Royal Lodge, la sua casa storica a Windsor.

