Terramazione il rito che trasforma la morte in vita Hughes | Restituiamo alla terra ciò che ci ha dato

La terramazione è un rito funebre che consiste nel restituire il corpo alla terra, pratica presente in diverse culture e religioni nel corso della storia. Negli ultimi tempi, questo metodo ha suscitato discussioni e opinioni contrastanti, portando a un dibattito sulla sua diffusione e accettabilità. La sua evoluzione nel tempo ha portato a molte interpretazioni e modi di praticarla, rendendola un tema di interesse nel settore funerario.

Quella della terramazione è una pratica relativamente discussa e, secondo alcuni, anche controversa. Il motivo principale è che il rito funebre si è evoluto nel corso della storia: attraverso culture, religioni e contesti storici. La scelta, quindi, di dare una nuova vita ai corpi fondendoli con la terra suscita perplessità. Eppure per Kristoffer Hughes, esperto nel settore, si traduce in un modo «bellissimo e straordinario» di trasformare il corpo dopo la morte. Hughes e la sua «epifania» quando ha scoperto la terramazione. TW: L’articolo contiene dettagli sui servizi funebri di compostaggio umano, argomento che alcuni lettori potrebbero ritenere sensibile. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Terramazione, il rito che trasforma la morte in vita. Hughes: «Restituiamo alla terra ciò che ci ha dato» Leggi anche: Bergamo celebra Gianandrea Gavazzeni, il Maestro che ha dato voce alla nostra terra “Infrastrutture: ciò che ci collega, ciò che ci unisce”, in Fiera sindaci e forze economiche per fissare le prioritàI consiglieri regionali del Pd: “La Romagna deve essere protagonista delle scelte sul proprio futuro.