La promessa anticipazioni al 9 maggio | Curro blocca Esmeralda nell’hangar

Nelle anticipazioni della settimana dal 3 al 9 maggio, si segnala che un personaggio blocca un’altra nell’hangar, impedendole di ottenere le informazioni desiderate. La scena si svolge in un ambiente chiuso, con un tentativo di ostacolare le intenzioni di uno dei protagonisti. La vicenda si concentra sulla tensione tra i personaggi e il tentativo di uno di loro di svelare dettagli nascosti.

La promessa, anticipazioni dal 3 al 9 maggio. Curro blocca Esmeralda nell’hangar enon riesce a ottenere le informazioni che cerca. Curro blocca Esmeralda nell’hangar e, nonostante le abbia ormai rivelato tutto, non riesce a ottenere le informazioni che cerca. Quando ne parla con Lope, i due si confrontano sui pericoli legati all’impulsività di Curro. Nel frattempo, Martina rimprovera duramente Jacobo per aver riferito a Lisandro i sospetti di Catalina e Adriano sul titolo nobiliare, intimandogli di non interferire più, continuano le anticipazioni de La promessa. Teresa, dopo aver ascoltato di nascosto una conversazione tra Emilia e Catalina riguardo alla decisione di Emilia e Rómulo di lasciare La Promessa, diffonde la notizia tra la servitù.🔗 Leggi su 2anews.it

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