La prevenzione antimafia prassi applicative e prospettive di riforma

L'Ordine dei Commercialisti ha approfondito il tema della prevenzione antimafia, analizzando le pratiche attualmente in uso e le possibili modifiche normative future. La discussione si concentra sugli strumenti adottati per contrastare le infiltrazioni mafiose e sulle procedure di controllo applicate ai soggetti e alle attività economiche. Sono stati presentati risultati di approfondimenti e proposte di riforma per migliorare l’efficacia delle misure di prevenzione.

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Un focus sul tema economico - giuridico che si terrà' a Palazzo Dogana, con ospiti di rilievo: magistrati, docenti, istituzioni civili e politiche. L'appuntamento sarà lunedì 11 maggio alle ore 9.30, presso la Sala del Tribunale di Palazzo Dogana. Si partirà con i saluti istituzionali da parte del Rettore dell'Università' di Foggia professor Lorenzo Lo Muzio, della Prorettrice vicaria dell'Uni Fg prof.ssa Donatella Curtotti, del prof. Michele Trimarchi Direttore del Dipartimento Giurisprudenza Uni Fg, della Direttrice del Dipartimento di Scienze Sociali Uni Fg prof.ssa Carmela Robustella; per il Tribunale di Foggia sarà presente il dott.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - “La prevenzione antimafia, prassi applicative e prospettive di riforma” ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate “Interdittive antimafia strumento di prevenzione”: conferma definitiva per il gruppo MarinelliTempo di lettura: 2 minutiIl Consiglio di Stato ha confermato in via definitiva l’interdittiva antimafia nei confronti di una società irpina del... Prevenzione antimafia, accordo di collaborazione tra prefettura e procura della Repubblica-DdaBRINDISI - Lunedì 2 marzo 2026, alle ore 10, presso il salone di rappresentanza di della prefettura di Brindisi, il prefetto Guido Aprea e il... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Prevenzione antimafia, a Foggia il procuratore nazionale Melillo e il vice ministro della Giustizia Sisto; Antimafia: a Palazzo Dogana il focus su prassi e riforme con l' Università di Foggia; Antimafia: a Palazzo Dogana il confronto tra magistratura, accademia e istituzioni; ANTIMAFIA FOGGIA Foggia, all’Università confronto nazionale sulla prevenzione antimafia: presenti Melillo e Sisto. Antimafia: a Palazzo Dogana il focus su prassi e riforme con l' Università di FoggiaL’Università di Foggia promuove un incontro a Palazzo Dogana con vertici della magistratura e del Ministero della Giustizia ... foggiacittaaperta.it ANTIMAFIA FOGGIA Foggia, all’Università confronto nazionale sulla prevenzione antimafia: presenti Melillo e SistoAl centro dell’evento le presenze del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo Giovanni Melillo e del Vice Ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto ... statoquotidiano.it Prevenzione antimafia, a Foggia il procuratore nazionale Melillo e il vice ministro della Giustizia Sisto x.com