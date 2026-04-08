Il Consiglio di Stato ha stabilito definitivamente che un’interdittiva antimafia riguarda una società irpina operante nel settore edilizio, collegata al gruppo Marinelli. La decisione conferma la validità dell’atto di prevenzione adottato contro l’azienda, che era stato oggetto di un procedimento giudiziario. La misura interdittiva rappresenta uno strumento utilizzato per limitare le attività di imprese sospettate di collegamenti con organizzazioni criminali.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Consiglio di Stato ha confermato in via definitiva l’interdittiva antimafia nei confronti di una società irpina del settore edilizio riconducibile al gruppo Marinelli. La decisione ribalta quanto stabilito in precedenza dal TAR Campania, che aveva inizialmente accolto il ricorso dell’azienda. Con la sentenza pubblicata a marzo 2026, i giudici amministrativi hanno ritenuto legittimo il provvedimento adottato dalla Prefettura di Avellino, evidenziando come il quadro emerso dalle indagini indichi un rischio concreto di infiltrazioni mafiose nell’attività imprenditoriale. Secondo il Consiglio di Stato, non si tratterebbe di episodi isolati, ma di rapporti e frequentazioni che nel tempo avrebbero delineato un sistema di relazioni in grado di influenzare anche il settore degli appalti pubblici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Interdittive antimafia strumento di prevenzione”: conferma definitiva per il gruppo Marinelli

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