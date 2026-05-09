La presenza dello psicologo nello scuole è diventata una priorità
In molte scuole della regione veneta si sollecita un intervento più costante e organizzato dello psicologo scolastico. Le istituzioni scolastiche richiedono una presenza più stabile e duratura di questa figura professionale per supportare studenti e personale. La richiesta nasce dalla necessità di garantire un’assistenza continua e coerente all’interno del sistema scolastico. La discussione riguarda principalmente le modalità di implementazione di questa figura nelle varie realtà scolastiche.
Le scuole venete chiedono una presenza dello psicologo scolastico più stabile, continuativa e strutturata. È il dato centrale emerso dall’indagine rivolta ai dirigenti scolastici del Veneto, elaborata dal gruppo di lavoro di Psicologia Scolastica dell'ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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