La presenza dello psicologo nello scuole è diventata una priorità

In molte scuole della regione veneta si sollecita un intervento più costante e organizzato dello psicologo scolastico. Le istituzioni scolastiche richiedono una presenza più stabile e duratura di questa figura professionale per supportare studenti e personale. La richiesta nasce dalla necessità di garantire un’assistenza continua e coerente all’interno del sistema scolastico. La discussione riguarda principalmente le modalità di implementazione di questa figura nelle varie realtà scolastiche.

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