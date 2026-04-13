Padre ucciso davanti al figlio di 11 annni la psicologa | Perso il senso del limite ‘psicologo di base’ e presenza stabile nelle scuole

Un uomo è stato ucciso davanti al figlio di 11 anni mentre cercava di intervenire su un gruppo di ragazzi. La psicologa ha commentato che il padre aveva perso il senso del limite e lavorava come “psicologo di base” con presenza nelle scuole. L’episodio ha riacceso il dibattito pubblico sul rapporto tra giovani, regole e responsabilità, portando l’attenzione su questioni di sicurezza e comportamento giovanile.

L’ omicidio di un padre intervenuto per richiamare un gruppo di ragazzi riporta al centro una questione che attraversa da tempo il dibattito pubblico: il rapporto tra giovani, regole e responsabilità. Nell’intervista rilasciata a la Repubblica da Maria Antonietta Gulino, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi, il punto non è solo l’episodio in sé, ma il contesto culturale e relazionale che lo rende possibile. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Tragedia ad Apuane: ucciso un padre davanti al figlio di 11 anniUn’aggressione violenta avvenuta nella notte nel cuore della città apuana ha strappato la vita a Giacomo Bongiorni, un padre di famiglia che ha... “Non lanciate bottiglie”. Poi la follia, ucciso dal branco davanti al figlio di 11 anniLa notte di Massa si è trasformata in una tragedia improvvisa e devastante, lasciando sotto shock un’intera comunità.