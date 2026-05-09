Recenti studi scientifici hanno evidenziato come praticare sport da racchetta, come tennis e squash, possa contribuire ad aumentare l’aspettativa di vita. Queste attività, che richiedono movimento e coordinazione, sono considerate utili per proteggere la salute cardiovascolare. Non si tratta di semplici esercizi, ma di pratiche che coinvolgono anche aspetti di socializzazione e benessere generale.

Gli sport da racchetta, come tennis, squash e tennistavolo, aumentano l’ aspettativa di vita. Ad affermarlo, alcuni studi scientifici. Tra questi, uno condotto su oltre 80.000 adulti per 9 anni, che ha confrontato l’impatto sulla salute di diverse attività sportive. I risultati hanno mostrato che chi praticava regolarmente sport da racchetta riduceva le probabilità di morte del 47%, contro il 28% del nuoto, al secondo posto. Il rischio di morire per malattie cardiovascolari, come ictus e infarto, diminuiva del 56%, mentre con il nuoto del 41% e con il fitness del 36%. Tra tutti gli sport da racchetta, il tennis è il più salutare. Una ricerca ha dimostrato che i tennisti (maschi e femmine) aumentano la loro aspettativa di vita in media di quasi 10 anni.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La pratica di tennis o squash risulta essere un vero alleato contro l’invecchiamento. Racchetta e calzoncini allungano la vita proteggendo il cuore

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+ Probabilmente è molto bravo anche nel servizio fatto con le mani nella pallavolo tradizionale. Dopotutto, j-hope è anche abile negli sport con la racchetta, come il tennis e il pickleball. L'ultima clip mostra due livelli sopra/sotto perché l'immagine è troppo sfoc x.com