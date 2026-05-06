Non ho perso contro un giocatore ma contro una racchetta Il caso spaghetti sconvolge il tennis

Nell'autunno del 1977, sulle tranquille spiagge della Costa Azzurra, si è verificato un episodio che ha attirato l'attenzione degli appassionati di tennis. Durante una partita, un giocatore ha dichiarato di non aver perso contro un avversario, ma contro la propria racchetta. La frase ha fatto il giro del circuito, portando alla luce le difficoltà tecniche vissute dal tennista in quel momento.

Ottobre 1977. L’autunno in Costa Azzurra scorre via tiepido, mentre echeggia in sottofondo il rumore sordo di colpi bene assestati. Volti che oscillano da destra a sinistra, una coppa in palio, telecamere che stringono sul campo. Siamo ad Aix-en-Provence, per la finale della Raquette d'Or. Sul rettangolo tennistico due mondi sono pronti a collidere: da una parte Guillermo Vilas, il "Poeta della Pampa", una macchina da guerra che macina vittorie con la densità di un operaio metallurgico; dall'altra lui, Ilie Nastase, il "Nasty", l’anarchico della racchetta, l’uomo che tramuta ogni match, alternativamente, in una commedia dell’arte o in una rissa da taverna.🔗 Leggi su Ilgiornale.it Notizie correlate Leggi anche: Challenger di Francavilla: giocatore spacca la racchetta contro la sedia dell'arbitro Si arrabbia perché squilla un telefono, ma è il suo: Sinner contro Moutet, il Baudelaire della racchettaA un certo punto, durante il lockdown, Corentin Moutet cerca un antidoto alla noia e la lampadina si accende all'improvviso. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Neymar sì, Neymar no? Il Brasile si spacca sul proprio giocatore simbolo; La gioia di Chivu: Una pagina importante nella storia di questa grandissima società; Chivu: Qualche anno fa ho dovuto parlare con me stesso per una questione di vita o di morte. Lì ho perso l'ego; Conferenza stampa di Arne Slot: Manchester United 3-2 Liverpool. Ranieri: Nessun giocatore è arrivato senza l'approvazione di GasperiniLe parole del senior advisor giallorosso prima della partita contro il Pisa, anticipo della 32ª giornata di Serie A all'Olimpico L'anno scorso mi hanno chiesto quali giocatori prendere e anche ... gianlucadimarzio.com Insulti razzisti al giocatore della Sacilese durante la partita. Il 25enne: «Ululati contro di me. Serve una multa esemplare»TIEZZO (PORDENONE) - «A un certo punto sono partiti degli ululati contro di me dalla zona del chiosco a bordo campo. Non è una cosa normale. Nel 2026 queste cose non dovrebbero più succedere». Elhadji ... ilgazzettino.it Un besito…e hai già perso. Siria Amendola - facebook.com facebook . @OfficialMonto a @SkySport: “ @acmilan, hai perso solidità, brillantezza e @lukamodric10. Ma #Allegri sotto pressione dà il meglio di sé” - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Montolivo #Modric x.com