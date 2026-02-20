le uova proteggono il cuore e allungano la vita lo studio

Uno studio recente dimostra che mangiare uova aiuta a proteggere il cuore e può allungare la vita. La ricerca rivela che le persone che consumano regolarmente uova hanno meno probabilità di sviluppare problemi cardiaci. Gli scienziati hanno analizzato i dati di diverse migliaia di individui, evidenziando come questa semplice abitudine alimentare possa fare la differenza. In particolare, i benefici si notano soprattutto nelle diete equilibrate e in combinazione con l’attività fisica. La scoperta invita a riflettere sulle scelte quotidiane per la salute cardiovascolare.

(Adnkronos) – L’alimentazione, con l’esercizio fisico, è determinante per proteggere la salute del cuore e ridurre il rischio di patologie cardiovascolari. Tra i cibi che possono svolgere un ruolo di ‘scudo’, riflettori accesi anche sulle uova che possono svolgere un ruolo importante nel regime alimentare in particolare degli anziani. La funzione delle uova è stata oggetta di uno studio condotto dagli scienziati della Monash University di Melbourne in Australia e documentato sulla rivista Nutrients. Il consumo di uova è legato spesso all’interrogativo ‘quante se ne possono mangiare?’. La ricerca della Monash University fissa anche parametri in questo senso, visto che considera un ampio spettro di ipotesi (e di porzioni). 🔗 Leggi su Ildifforme.it

