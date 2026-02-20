Le uova proteggono il cuore e allungano la vita lo studio
Uno studio recente dimostra che mangiare uova aiuta a proteggere il cuore e può allungare la vita. La ricerca rivela che le persone che consumano regolarmente uova hanno meno probabilità di sviluppare problemi cardiaci. Gli scienziati hanno analizzato i dati di diverse migliaia di individui, evidenziando come questa semplice abitudine alimentare possa fare la differenza. In particolare, i benefici si notano soprattutto nelle diete equilibrate e in combinazione con l’attività fisica. La scoperta invita a riflettere sulle scelte quotidiane per la salute cardiovascolare.
(Adnkronos) – L’alimentazione, con l’esercizio fisico, è determinante per proteggere la salute del cuore e ridurre il rischio di patologie cardiovascolari. Tra i cibi che possono svolgere un ruolo di ‘scudo’, riflettori accesi anche sulle uova che possono svolgere un ruolo importante nel regime alimentare in particolare degli anziani. La funzione delle uova è stata oggetta di uno studio condotto dagli scienziati della Monash University di Melbourne in Australia e documentato sulla rivista Nutrients. Il consumo di uova è legato spesso all’interrogativo ‘quante se ne possono mangiare?’. La ricerca della Monash University fissa anche parametri in questo senso, visto che considera un ampio spettro di ipotesi (e di porzioni). 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Lo studio sui 1 milione di persone: i cibi che allungano la vita (e quelli che la accorciano)Uno studio pubblicato su Advances in Nutrition, condotto con il coinvolgimento di ricercatori dell’Università di Bologna e basato su oltre un milione di persone, analizza come diversi alimenti influenzino la longevità.
Vita sedentaria? Uno studio dell’Università di Birmingham rivela i cibi che proteggono i vasi sanguigniUno stile di vita sedentario può danneggiare i vasi sanguigni, aumentando il rischio di problemi cardiovascolari.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Grande sorpresa ieri. Deposte due uova dello squalo gattopardo; San Valentino…con le pinne! L’amore degli animali al Sea life aquarium di Gardaland; Gardaland SEA LIFE Aquarium celebra l’amore e la vita marina a San Valentino.
Le uova proteggono il cuore e allungano la vita, lo studioL'alimentazione, con l'esercizio fisico, è determinante per proteggere la salute del cuore e ridurre il rischio di patologie cardiovascolari. Tra i cibi che possono svolgere un ruolo di 'scudo', ... adnkronos.com
5 uova al giorno si possono mangiare? La verità su uova e saluteScopri se mangiare 5 uova al giorno si possono mangiare. Esplora i benefici e i rischi di questo consumo elevato. microbiologiaitalia.it
Se vedi un gufo reale immobile su un nido in questo periodo, non sta riposando — sta incubando. Per circa un mese la femmina resta sulle uova quasi costantemente, anche durante neve e notti gelide. Le uova non regolano temperatura autonomamente, ass facebook