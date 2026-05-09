La pizzeria la Porsche e i nomi pesanti coinvolti I retroscena dell' inchiesta sul maxi traffico di coca
Un’indagine sul traffico di droga ha portato all’arresto di due persone considerate di rilievo. Uno dei fermati è un uomo di 38 anni, di origini albanesi, che lavorava come muratore. L’altro è stato intercettato a Ventimiglia mentre si trovava a bordo di una Porsche Cayenne. La vicenda coinvolge anche una pizzeria, e i nomi dei due fermati sono stati definiti dagli inquirenti come “di peso”.
Due nomi “di peso”, li definiscono gli inquirenti. Sono quelli di Ismailaj Bledar, trentottenne muratore di origini albanesi, e Brahim Muco, fermato a Ventimiglia mentre viaggiava su una Porsche Cayenne. Per la procura di Perugia, che li considera i vertici di un'organizzazione criminale dedita.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: La supercocaina, i boss, il piazzaiolo e l'avvocata: nell'inchiesta spuntano due nomi pesanti
Leggi anche: La supercocaina, i boss, il pizzaiolo e l'avvocata: nell'inchiesta spuntano due nomi pesanti
Altri aggiornamenti
Argomenti più discussi: Lucca, tenta di forzare un auto e la porta di una pizzeria con una chiave inglese: arrestato un 35enne; Tenta i furti su auto e in una pizzeria: arrestato 35enne; A bordo dell'auto centinaia di oggetti rubati da un supermercato: una coppia finisce nei guai; Paura all’Elba, incendio in una pizzeria di Porto Azzurro nella notte.
Cayenne Electric, prestazioni e piacere di guida al massimo livello. Porsche esalta ancora le emozioni facebook
Porsche taglierà più di 500 posti di lavoro. "L'azienda deve concentrarsi nuovamente sul proprio core business" #ANSAmotori #ANSA x.com