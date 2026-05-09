La pizzeria la Porsche e i nomi pesanti coinvolti I retroscena dell' inchiesta sul maxi traffico di coca

Un’indagine sul traffico di droga ha portato all’arresto di due persone considerate di rilievo. Uno dei fermati è un uomo di 38 anni, di origini albanesi, che lavorava come muratore. L’altro è stato intercettato a Ventimiglia mentre si trovava a bordo di una Porsche Cayenne. La vicenda coinvolge anche una pizzeria, e i nomi dei due fermati sono stati definiti dagli inquirenti come “di peso”.

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