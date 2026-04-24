La supercocaina i boss il piazzaiolo e l' avvocata | nell' inchiesta spuntano due nomi pesanti

Nell’ambito di un’indagine investigativa sono stati identificati due soggetti considerati di rilievo. Uno è un uomo di 38 anni, di origini albanesi e impiegato come muratore, mentre l’altro è stato fermato a Ventimiglia a bordo di una Porsche Cayenne. Le forze dell’ordine hanno collegato i due a un traffico di sostanze stupefacenti, tra cui la cosiddetta supercocaina.