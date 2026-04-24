La supercocaina i boss il pizzaiolo e l' avvocata | nell' inchiesta spuntano due nomi pesanti

Nell’ambito di un’indagine che coinvolge traffico di sostanze stupefacenti e figure di rilievo, emergono due soggetti considerati di particolare rilievo dagli inquirenti. Uno è un uomo di 38 anni di origini albanesi, il cui ruolo si collega a un'attività di lavoro edile, mentre l’altro è stato fermato a Ventimiglia a bordo di una Porsche Cayenne. La vicenda include anche riferimenti a figure come un pizzaiolo e un’avvocata.

Due nomi “di peso”, li definiscono gli inquirenti. Sono quelli di Ismailaj Bledar, trentottenne muratore di origini albanesi, e Brahim Muco, fermato a Ventimiglia mentre viaggiava su una Porsche Cayenne. Per la procura di Perugia, che li considera i vertici di un'organizzazione criminale dedita.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: La supercocaina, i boss, il piazzaiolo e l'avvocata: nell'inchiesta spuntano due nomi pesanti Spuntano i primi nomi dei calciatori nelle carte dell’inchiesta sulle escort a MilanoSono trapelati i nomi di alcuni dei calciatori che sembra frequentassero le feste organizzate dalla Ma. Approfondimenti e contenuti Si parla di: La supercocaina, i boss, il piazzaiolo e l'avvocata: nell'inchiesta spuntano due nomi pesanti. La supercocaina, i boss, il pizzaiolo e l'avvocata: nell'inchiesta spuntano due nomi pesantiIsmailaj Bledar e Brahim Muco sarebbero i vertici dell'organizzazione. Per la procura di Perugia, la penalista Daniela Paccoi faceva da tramite dal carcere ... perugiatoday.it La supercocaina, i boss, il piazzaiolo e l'avvocata: nell'inchiesta spuntano due nomi pesantiIsmailaj Bledar e Brahim Muco sarebbero i vertici dell'organizzazione. Per la procura di Perugia, la penalista Daniela Paccoi faceva da tramite dal carcere ... perugiatoday.it