La piscina comunale rimane chiusa in attesa di lavori ancora in corso, che hanno causato il rinvio dell’apertura prevista. La data di riapertura è stata spostata rispetto ai piani iniziali e il meeting storico con il responsabile dei lavori è stato annullato. Il Comune ha comunicato che, al massimo a metà giugno, sarà possibile aprire la vasca esterna al pubblico, ma ancora non ci sono date ufficiali definitive.

Salta lo storico meeting Galluzzi perché i lavori alla piscina comunale non sono ancora conclusi, ma nel frattempo giunge la rassicurazione del comune: "Per metà giugno saremo in grado di aprire al pubblico la vasca esterna. Entro l’estate saranno completati gli interventi anche della parte interna, in modo da poter programmare i corsi di nuoto autunnali e invernali". Nelle ultime ore a Città di Castello è tornato al centro del dibattito il cantiere delle piscine comunali, aperto da gennaio 2025 per un intervento da oltre 1 milione 600 mila euro. A riaccendere il caso sono stati i Nuotatori Tifernati a fronte della comunicazione ufficiale con la quale il sindaco, in vista del 38mo meeting di nuoto "Italo Galluzzi" chiariva che l’impianto di via Engels non sarebbe stato pronto per il 6 e 7 giugno.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La piscina comunale resta all’asciutto. Lavori in ritardo, apertura rinviata

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