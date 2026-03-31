Alatri partono i lavori di riqualificazione della Piscina Comunale

A Alatri sono stati avviati i lavori di riqualificazione della Piscina Comunale, dopo la firma del relativo contratto. L’intervento prevede interventi di miglioramento dell’impianto e rappresenta il primo passo concreto verso un intervento di lunga attesa per la comunità locale. I lavori sono stati ufficialmente avviati e si legge un cronoprogramma che prevede l’inizio delle opere nel prossimo periodo.

Firmato il contratto: l’impianto sarà moderno, sicuro ed energeticamente efficiente, a beneficio di sport, scuole e attività riabilitative Si sblocca il futuro della Piscina Comunale di Alatri. È stato ufficialmente firmato il contratto per l’avvio degli interventi di riqualificazione dell’impianto, segnando l’inizio concreto dei lavori e un passaggio atteso da tempo dalla cittadinanza. Ad annunciarlo è il sindaco Maurizio Cianfrocca, che ha sottolineato l’importanza strategica del progetto, pensato per trasformare la struttura in un impianto moderno, sicuro ed energeticamente efficiente. Un intervento ambizioso, reso possibile grazie a un finanziamento della Regione Lazio, ottenuto attraverso una progettazione ritenuta di alto livello anche dagli uffici regionali. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Articoli correlati Via libera della giunta alla riqualificazione della piscina comunaleL'assessore ai Lavori pubblici Errico Scala: "È con grande soddisfazione che comunico che la giunta ha approvato il progetto esecutivo di... Lavori mai eseguiti per la gestione della piscina comunale: 5 rischiano il processoCinque persone rischiano il rinvio a giudizio nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Milano per una presunta frode nelle pubbliche forniture e...