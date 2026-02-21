Addio a Rosa Bassi ex assessora e colonna del volontariato | Eredità preziosa per la nostra comunità

Rosa Bassi, ex assessora e attiva nel volontariato locale, è venuta a mancare. La sua morte rappresenta una perdita per la comunità di Faenza, dove si era distinta per il sostegno alle associazioni e l’organizzazione di eventi culturali. Bassi aveva dedicato buona parte della vita a migliorare la città, coinvolgendo cittadini e volontari in progetti concreti. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento di tristezza.

L'Amministrazione comunale in lutto per la scomparsa dell'ex amministratrice, protagonista della vita politica negli anni '90 e fondatrice del centro sociale di Granarolo L'Amministrazione comunale di Faenza esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Rosa Bassi, figura di rilievo che ha dedicato anni di impegno civile e passione culturale al proprio territorio. Eletta in Consiglio Comunale nelle consultazioni del 6 maggio 1990 tra le fila del partito socialista, ha ricoperto l'incarico di assessora con deleghe all'industria, commercio, artigianato e agricoltura dal 25 luglio 1990 fino alle sue dimissioni rassegnate il 18 febbraio 1993.