La pentita stuprata la contabilità su Excel I nomi e i tradimenti del triangolo criminale di Roma sud ovest
Nella zona sud-ovest di Roma, le indagini hanno portato alla luce un quadro complesso di crimini e tradimenti. Tra le vicende emerse ci sono testimonianze di una donna che ha deciso di collaborare con le autorità, e dettagli riguardanti una contabilità gestita tramite fogli Excel. La situazione ha coinvolto diversi soggetti, portando a un incremento di attività illegali nella zona.
Non è una fiction, ma la cronaca nera che ha trasformato il quadrante sud-ovest di Roma in un campo di battaglia. Tra i lotti del Trullo, il 'Serpentone' di Corviale e i cortili di via di Donna Olimpia, si è consumata una faida mortale per il controllo del narcotraffico, culminata nell'esecuzione.🔗 Leggi su Romatoday.it
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