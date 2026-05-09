La pentita stuprata la contabilità su Excel I nomi e i tradimenti del triangolo criminale di Roma sud ovest

Nella zona sud-ovest di Roma, le indagini hanno portato alla luce un quadro complesso di crimini e tradimenti. Tra le vicende emerse ci sono testimonianze di una donna che ha deciso di collaborare con le autorità, e dettagli riguardanti una contabilità gestita tramite fogli Excel. La situazione ha coinvolto diversi soggetti, portando a un incremento di attività illegali nella zona.

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