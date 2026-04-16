La banda del Trullo come un’azienda | riunioni online contabilità su Excel bonus e pestaggi per chi sbaglia

Durante un’indagine sono emerse diverse pratiche illegali all’interno di un’organizzazione operante nel traffico di droga. Le attività si svolgevano mediante riunioni online e la contabilità veniva gestita attraverso fogli Excel. Sono stati riscontrati l’uso di chat criptate e l’attribuzione di bonus, oltre a violenze come punizioni fisiche per chi commetteva errori, configurando un sistema che riproduceva alcune dinamiche di un’azienda.