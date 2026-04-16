La banda del Trullo come un’azienda | riunioni online contabilità su Excel bonus e pestaggi per chi sbaglia
Durante un’indagine sono emerse diverse pratiche illegali all’interno di un’organizzazione operante nel traffico di droga. Le attività si svolgevano mediante riunioni online e la contabilità veniva gestita attraverso fogli Excel. Sono stati riscontrati l’uso di chat criptate e l’attribuzione di bonus, oltre a violenze come punizioni fisiche per chi commetteva errori, configurando un sistema che riproduceva alcune dinamiche di un’azienda.
Un sistema "aziendale" dello spaccio: droga a debito, contabilità su Excel, chat criptate e punizioni violente. Così operava la rete del Trullo guidata da "Il Matto".🔗 Leggi su Fanpage.it
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