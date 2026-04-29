Dybala strizza l’occhio al Boca | Rivedere Paredes sarebbe fantastico

Recentemente si sono diffuse voci che collegano l’attaccante argentino a un possibile trasferimento al Boca Juniors. La notizia, riportata dal quotidiano Marca, cita un commento dell’attaccante che esprime entusiasmo nel rivedere un suo ex compagno di squadra, e suggerisce un possibile ritorno in Argentina. Al momento, non sono stati annunci ufficiali da parte dei club o dell’atleta, e le trattative sembrano essere ancora in fase preliminare.

2026-04-28 18:14:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Le voci si collegano Paolo Dybala con un prossimo futuro in Boca Juniors. Questa volta, però, è stato il ‘gioiello’ a strizzare l’occhio al club ‘xeneize’. Nelle dichiarazioni a “TyC Sport” ha parlato della sua relazione con a Leandro Paredes che non smette di insistere affinché ci incontriamo La Bombonera. “Ricevo un messaggio da Leone (Mura) e di Cami sua moglie, con cui ha un ottimo rapporto Oriana. “Siamo sempre in contatto.”??Tra la squadra argentina -erano campioni del Mondo nel 2022 – e il tempo che hanno condiviso Roma tra il 2023 e il 2025, Dybala e Paredes Hanno condiviso il campo per un totale di 74 partite.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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