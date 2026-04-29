Il Ministero della Difesa russo ha comunicato che quest'anno non si terrà il tradizionale corteo di veicoli militari durante la parata del Giorno della Vittoria, prevista per il 9 maggio sulla Piazza Rossa di Mosca. La decisione segna una novità rispetto agli anni passati, quando il corteo era parte integrante delle celebrazioni. La manifestazione si terrà comunque, senza la partecipazione di mezzi militari in movimento.

Il Ministero della Difesa russo ha annunciato che non ci sarà alcun corteo di veicoli militari alla parata del Giorno della Vittoria, in programma il 9 maggio sulla Piazza Rossa di Mosca: non succedeva dal 2007. La decisione di svolgere la parata in «formato ridotto» è stata presa a causa della «situazione operativa», ha spiegato ai giornalisti il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov: «Il regime di Kyiv, che sta perdendo terreno sul campo di battaglia giorno dopo giorno, ha ora lanciato un attacco terroristico su vasta scala. Pertanto, di fronte a questa minaccia, stiamo adottando tutte le misure necessarie per minimizzare il pericolo ».🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Mosca, parata del Giorno della Vittoria senza mezzi militari: servono al fronte

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