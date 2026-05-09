La nuova sfida di Tambellini Una pizzeria nel nome di Dante

Una nuova pizzeria ha aperto nel centro storico, portando il nome di Dante e richiamando l’Inferno della Divina Commedia. La Bonturo – Pizzeria Astrusa si trova in una zona pedonale e propone un menu ispirato alle atmosfere dantesche. L’attività è stata avviata da un nuovo titolare che ha scelto di dedicare l’esercizio alla figura del poeta. La pizzeria si distingue per un ambiente che richiama simboli e riferimenti letterari.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui