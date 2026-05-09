La nuova sfida di Tambellini Una pizzeria nel nome di Dante
Una nuova pizzeria ha aperto nel centro storico, portando il nome di Dante e richiamando l’Inferno della Divina Commedia. La Bonturo – Pizzeria Astrusa si trova in una zona pedonale e propone un menu ispirato alle atmosfere dantesche. L’attività è stata avviata da un nuovo titolare che ha scelto di dedicare l’esercizio alla figura del poeta. La pizzeria si distingue per un ambiente che richiama simboli e riferimenti letterari.
Bonturo – Pizzeria Astrusa: l’Inferno lucchese diventa ora un luogo di gusto. Nel centro storico nasce un nuovo progetto di Michele Tambellini, l’ex calciatore rossonero da anni ormai legato al mondo della ristorazione con Da Gigi Trattoria, il Caffè Santa Zita, Dante e Gentucca e In Cantina sulle colline di Arsina. Luoghi diversi tra loro, ma accomunati da una cifra stilistica precisa: atmosfera, carattere, memoria lucchese e una forte identità estetica. E in via dell’Anfiteatro apre domani una nuova sfida: " Bonturo – Pizzeria Astrusa ", un luogo che si propone di unire gastronomia, ironia, cultura cittadina e spirito conviviale, trasformando uno dei personaggi più discussi della storia lucchese in un’esperienza tutta da vivere.🔗 Leggi su Lanazione.it
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