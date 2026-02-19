Una pizzeria vip e una pizzeria popolare a Milano e altre cose buone nel weekend dal 20 al 22 febbraio 2026

Le Specialità, una pizzeria storica di Milano, ha attirato l’attenzione dei clienti con la sua crescita rapida e il successo tra i residenti. La causa di questo boom risiede nella qualità delle sue pizze e nelle promozioni del weekend dal 20 al 22 febbraio 2026. Tra le offerte, un menu speciale con ingredienti locali e un’ampia scelta di birre artigianali. La pizzeria si prepara ad accogliere numerosi clienti, anche grazie alle iniziative inserite nel calendario di febbraio. Sono in arrivo tanti momenti di convivialità in città.

Parliamo di Le Specialità, storica pizzeria milanese diventata negli anni un punto di riferimento per la città e per un pubblico internazionale. E del nuovo progetto POP di Sorbillo. I nostri consigli per il fine settimana insieme a tutti gli altri eventi, ristoranti e nuove aperture da scoprire a Milano dal 20 al 22 febbraio 2026 Le Specialità è una pizzeria storica di Milano che, negli anni, ha conosciuto una crescita esponenziale diventando molto più di un semplice indirizzo di quartiere. Frequentata da stilisti, imprenditori, modelle e celebrity internazionali, è oggi uno dei locali simbolo della città, capace di mettere attorno allo stesso tavolo l’alta borghesia milanese, il mondo creativo e una clientela affezionata che la sceglie da generazioni.🔗 Leggi su Milanotoday.it

La nuovissima bakery del momento e altre cose buone nel weekend dal 13 al 15 febbraio 2026Nel cuore di Milano, la nuova bakery del momento si prepara a conquistare i clienti anche questo fine settimana.

Il ristorante libanese solidale e altre cose buone a Milano nel weekend dal 23 al 25 gennaioDal 23 al 25 gennaio, La Meza a Milano propone un weekend dedicato alla cucina libanese e alla solidarietà.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.