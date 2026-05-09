La musica si fa terreno di inclusività | focus con esperti sulla dislessia musicale

Sabato 23 maggio alle 15 si svolgerà presso l’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana una conferenza intitolata “Oltre Il Pentagramma”. L’evento si concentrerà sulla didattica musicale inclusiva, con un focus sulle difficoltà di lettura musicale legate alla dislessia musicale e alla dismusia. L’incontro vedrà la partecipazione di esperti nel settore e mira a approfondire il ruolo della musica come strumento accessibile a tutti.

Sabato 23 maggio, alle ore 15, all’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana si terrà “Oltre Il Pentagramma ", una conferenza dedicata alla didattica musicale inclusiva, con particolare attenzione alle difficoltà nella lettura musicale come dislessia musicale e dismusia. La conferenza è rivolta a.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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