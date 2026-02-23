Invecchiare in salute la partita si gioca a 40 anni Focus promosso da Casagit parlano gli esperti

Casagit ha promosso uno studio che dimostra come la salute negli anni si costruisca già a 40 anni. Gli esperti spiegano che adottare abitudini sane in giovane età influisce sulla qualità di vita futura. La ricerca evidenzia come prevenzione e corrette scelte quotidiane possano ridurre i rischi di malattie croniche. La tendenza generale indica che mantenersi in forma a metà carriera è fondamentale per invecchiare bene.

L’Italia è uno dei Paesi più longevi al mondo, ma il vero traguardo non è solo vivere più a lungo: è farlo in salute. E la partita si gioca molto prima della terza età, già intorno ai 40 anni. È questo il messaggio emerso dalla tavola rotonda “La psicologia dell’invecchiamento tra clinica, prevenzione e qualità della vita”, organizzata oggi a Roma da Casagit Salute, società nazionale di mutuo soccorso nata dai giornalisti italiani, e Pmi Salute fondo di sanità integrativa dedicato alle piccole e medie imprese manifatturiere e meccaniche. Il quadro demografico è noto, ma impone una riflessione strutturale: un quarto della popolazione italiana ha almeno 65 anni, oltre 4 milioni di persone hanno superato gli 80, crescono le persone sole e diminuiscono le nascite. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Argomenti discussi: Invecchiare bene. Senza la sanità integrativa sette milioni di visite in più per il Ssn all’anno; Il Paese del tempo in più: oltre la vecchiaia tradizionale; Consigli per invecchiare in buona salute e un racconto del cammino neocatecumenale; Creatività e invecchiamento cerebrale.

