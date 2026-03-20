Gli esperti mettono il focus sulla boxe | nuove linee guida per gli sportivi diabetici

Sabato 14 marzo a Bergamo si è tenuto l’incontro annuale della Commissione medico-scientifica dedicato alle nuove linee guida per gli sportivi diabetici. Gli esperti hanno discusso delle recenti raccomandazioni e delle strategie per adattare le pratiche sportive alle esigenze di chi convive con il diabete. L’evento ha riunito professionisti del settore per aggiornare le modalità di approccio e gestione in ambito sportivo.

Bergamo. Sabato 14 marzo si è svolta l’annuale rendezvous della Commissione medico-scientifica Studi e Ricerche della Federazione Pugilistica Italiana del Coni all’Istituto Clinico di San Pellegrino Terme, promossa come da tradizione dal dottor Giampietro Salvi, neurologo e presidente del Comitato Coppa Angelo Quarenghi e dell’Associazione Genesis. Il gruppo, composto da alcuni dei migliori medici sportivi a livello nazionale e internazionale, si riunisce dal 2021 con l’obiettivo di studiare e promuovere nuove metodologie e ricerche nell’ambito della medicina sportiva, declinata ovviamente nel mondo della boxe, ma non solo. Quest’anno il focus è posto sulla regolamentazione chiara e responsabile per l’accesso alla pratica sportiva della boxe, a tutti i livelli, per le persone con diabete di tipo 1 o di tipo 2. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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