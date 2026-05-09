Roma, 9 maggio 2026 - Teheran riesce a tenere testa alla Marina Usa con piccoli veloci e letali motoscafi, tenuti nascosti in gallerie e messi in acqua per le missioni di attacco e di controllo dello Stretto di Hormuz. È la cosiddetta “mosquito fleet”, letteralmente la flotta zanzara, tra le poche sopravvissute ai bombardamenti Usa e israeliani che hanno decimato le più convenzionali navi da guerra iraniane. L’iran ha messo in campo una specie di guerriglia del mare, un altro ‘Vietnam’ per le forze statunitensi. Alle costose portaerei e cacciatorpediniere i Pasdaran stanno rispondendo con un conflitto non convenzionale fatto di droni, mine e una flotta di piccole imbarcazioni d'attacco, più difficili da individuare e poco costose.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La “Mosquito fleet” iraniana tiene testa alla Marina Usa. Piccoli motoscafi veloci controllano lo Stretto di Hormuz

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