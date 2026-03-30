A 94 anni inizia la prima elementare insieme alla figlia di 71 | la meravigliosa avventura scolastica di Catalina in El Salvador

Una donna di 94 anni ha iniziato la scuola elementare in El Salvador insieme alla figlia di 71 anni. Questa è la prima esperienza scolastica per entrambe, che condividono l’iscrizione in una scuola locale. La loro decisione ha attirato l’attenzione di giornalisti e residenti, e le due donne partecipano alle lezioni con entusiasmo. La storia è stata raccontata da media locali e condivisa sui social network.