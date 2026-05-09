Al Senato, un esponente politico ha affermato che la memoria rappresenta più di un semplice ricordo del passato, definendola uno strumento di difesa per le libertà fondamentali. Ha aggiunto che il pericolo di perdere tali diritti è sempre presente, sottolineando l’importanza di mantenere vivo il ricordo delle vicende storiche. Le sue parole hanno evidenziato il ruolo della memoria nel proteggere i valori democratici.

“La memoria non è solo un album del dolore, ma è anche uno scudo. Il più prezioso degli scudi a presidio di quei diritti e di quelle libertà che sono il cuore della nostra democrazia”. E’ l’esordio del discorso del presidente del Senato, Ignazio La Russa, in occasione della celebrazione a Palazzo Madama del Giorno della memoria delle vittime del terrorismo, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. In discorso elevato e toccante. “Ricorderemo diversi frammenti di storie avvenute in epoche diverse, eppure uniti da un unico tragico filo: l’odio che pretende di farsi giudice e di legittimarsi attraverso la violenza e la paura.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “La memoria è uno scudo a presidio delle nostre libertà”: La Russa al Senato: “Il pericolo è sempre in agguato”

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