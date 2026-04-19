Le cooperative hanno preso parola per difendersi dalle accuse di infiltrazioni mafiose, affermando di rappresentare un presidio di legalità. La loro posizione arriva in risposta alle dichiarazioni del procuratore antimafia, che aveva evidenziato una possibile crescente presenza criminale nel settore cooperativo durante un convegno dedicato a un importante processo giudiziario. La discussione si inserisce in un dibattito più ampio sulla trasparenza e sulla lotta alle infiltrazioni criminali nel mondo delle imprese cooperative.

"Siamo un presidio di legalità". Le cooperative rispondono al procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo che, ospite venerdì al convegno ’Dieci anni di Aemilia’ sul maxi processo, aveva lanciato l’allarme sulla scalata mafiosa al nostro sistema cooperativa. Ma l’Alleanza Cooperative Italiane di Reggio (composta da Agci, Confcooperative Terre d’Emilia e Legacoop Emilia Ovest) non ci sta. "Siamo un sistema composto da migliaia di cooperative e soci, da centrali cooperative che esercitano funzioni di vigilanza sia sulle caratteristiche mutualistiche, che sui bilanci delle cooperative che hanno l’ambizione di essere un baluardo contro ogni tentativo di infiltrazione illegale", si legge in una nota.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Contro la scalata delle mafie. Le cooperative fanno scudo: "Siamo un presidio di legalità"

Notizie correlate

Leggi anche: A Valenzano “Versacci contro le mafie”: poesia e memoria in vista della giornata dell’impegno e del ricordo delle vittime innocenti delle mafie

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Contro la scalata delle mafie. Le cooperative fanno scudo: Siamo un presidio di legalità; Juve Stabia contro Cesena: via alla scalata dei playoff; FOTO | Climber si arrampica sulla Torre Prendiparte a Bologna, è la prima volta; Polizia, quattro giorni di eventi per il 174esimo anniversario dalla fondazione.

Contro la scalata delle mafie. Le cooperative fanno scudo: Siamo un presidio di legalitàL’Alleanza delle coop reggiane risponde all’allarme di analisi del procuratore Melillo Abbiamo sempre fatto la nostra parte, denunciando casi di irregolarità e anomalie. ilrestodelcarlino.it

La ministra dell’Ambiente, Irene Vélez: «Siamo chiamati ad adottare questa misura per salvaguardare i nostri ecosistemi» facebook

Atalanta, De Roon guarda già avanti: "Siamo concentrati sulla Coppa Italia, è un obiettivo" x.com