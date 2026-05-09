La Meloni tiene il punto con Rubio | Dialogo franco interessi diversi

Il vertice tra il premier e il segretario di Stato si è concentrato su diversi temi, con particolare attenzione all’unità dell’Occidente. Durante l’incontro, il premier ha espresso l’importanza di mantenere un dialogo aperto, pur evidenziando differenze di vedute su questioni come i dazi commerciali e il conflitto in Medio Oriente. La discussione è stata definita come franca e improntata a interessi divergenti tra le parti.

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