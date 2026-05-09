La Meloni tiene il punto con Rubio | Dialogo franco interessi diversi

Da laverita.info 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vertice tra il premier e il segretario di Stato si è concentrato su diversi temi, con particolare attenzione all’unità dell’Occidente. Durante l’incontro, il premier ha espresso l’importanza di mantenere un dialogo aperto, pur evidenziando differenze di vedute su questioni come i dazi commerciali e il conflitto in Medio Oriente. La discussione è stata definita come franca e improntata a interessi divergenti tra le parti.

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«Un dialogo franco, tra alleati che difendono i propri interessi nazionali ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l’unità dell’Occidente»: le parole che Giorgia Meloni ha affidato a X al termine del colloquio di ieri a Palazzo Chigi con il Segretario di Stato Usa, Marco Rubio, sono state ribadite poche ore dopo, in un punto stampa a Milano: «Un incontro sicuramente proficuo, sicuramente costruttivo, sicuramente franco tra due nazioni», ha sottolineato il presidente del Consiglio, «Italia e Stati Uniti comprendono quanto sia importante il rapporto transatlantico ma anche quanto sia necessario per ciascuno difendere i propri interessi nazionali.🔗 Leggi su Laverita.info

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© Laverita.info - La Meloni tiene il punto con Rubio: «Dialogo franco, interessi diversi»
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