La maschera di gomma e la pistola giocattolo vera | fallisce il colpo in viale Monza

Venerdì sera a Milano, lungo viale Monza, i carabinieri del Nucleo radiomobile hanno arrestato un uomo di 49 anni, italiano e con precedenti penali, con l’accusa di tentata rapina. L’uomo indossava una maschera di gomma e impugnava una pistola giocattolo, tentando di mettere a segno il colpo. L’intervento dei militari ha impedito che l’azione si concretizzasse.

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