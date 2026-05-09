La maschera di gomma e la pistola giocattolo vera | fallisce il colpo in viale Monza
Venerdì sera a Milano, lungo viale Monza, i carabinieri del Nucleo radiomobile hanno arrestato un uomo di 49 anni, italiano e con precedenti penali, con l’accusa di tentata rapina. L’uomo indossava una maschera di gomma e impugnava una pistola giocattolo, tentando di mettere a segno il colpo. L’intervento dei militari ha impedito che l’azione si concretizzasse.
Venerdì sera a Milano i carabinieri del Nucleo radiomobile hanno arrestato un uomo di 49 anni, italiano e con precedenti penali, con l’accusa di tentata rapina. L'uomo è stato fermato poco dopo aver cercato di sottrarre l'incasso di una sala slot in viale Monza, utilizzando una pistola finta e.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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