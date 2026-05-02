Rapina in movida | arrestato l’uomo con la pistola giocattolo

Nella serata di ieri, un uomo è stato arrestato dopo aver messo a segno una rapina in un'area frequentata da giovani. La vittima ha riferito di essere stata avvicinata dall'aggressore, che le ha puntato una pistola giocattolo per minacciarla e sottrarle alcuni beni. La polizia, intervenuta sul posto, ha subito analizzato l’arma, che si è rivelata essere un giocattolo privo di eventuali componenti pericolose. La ricostruzione dell’accaduto ha portato all’arresto del sospettato.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il rapinatore a isolare le vittime nei servizi?. Cosa ha scoperto la polizia esaminando l'arma usata nel colpo?. Dove è stato intercettato l'uomo dopo la fuga verso piazza Dante?. Perché la sicurezza dei locali deve essere ora riconsiderata?.? In Breve Rapina avvenuta nei servizi di un locale in via Bellini. Soggetto di 33 anni arrestato in vico Gabella della Farina. Arma utilizzata per il furto era una pistola giocattolo senza tappo rosso. Vittime straniere intercettate tra via Bellini e piazza Dante. Un uomo di 33 anni è stato arrestato in vico Gabella della Farina dopo aver minacciato con una pistola un gruppo di turiste nella zona di via Bellini durante la notte scorsa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rapina in movida: arrestato l’uomo con la pistola giocattolo Assalto a portavalori e sparatoria sulla Lecce-Brindisi Notizie correlate Roma: tenta rapina con pistola giocattolo, arrestato 60enneÈ stato convalidato, presso le aule del Tribunale di Roma in piazzale Clodio, l’arresto di un 60enne italiano gravemente indiziato del reato di... Rapina un bar con una pistola giocattolo a Nardò vicino Lecce, arrestato 42enne recidivoUn uomo di 42 anni è stato fermato a Nardò (Lecce) con l’accusa di rapina aggravata a mano armata: secondo quanto ricostruito avrebbe minacciato il... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Bari, ruba due pacchetti di sigarette a uno studente: 24enne arrestato per rapina; Arrestato nei luoghi della movida, in casa aveva mezzo chilo di cocaina; Bari, controlli nel Borgo Antico: arrestato 24enne per rapina a studente; Droga, sicurezza urbana e reati contro le fasce più deboli: 14 arresti. Busto Arsizio: mette a segno rapina in un supermercato, arrestato 26enneLa Polizia di Stato di Busto Arsizio, in provincia di Varese, ha arrestato un ventiseienne italiano con precedenti di polizia, residente nel comasco, autore di una rapina presso un supermercato del ce ... ticinonotizie.it Bari, ruba due pacchetti di sigarette a uno studente: 24enne arrestato per rapinaControlli straordinari dei Carabinieri nel Borgo Antico: presidi nelle piazze della movida, 50 persone identificate e 20 veicoli controllati ... lagazzettadelmezzogiorno.it È accaduto nella notte; l’uomo è stato intercettato dai poliziotti poco lontano dal luogo della rapina e arrestato, mentre il maltolto è stato restituito alla legittima proprietaria - facebook.com facebook Venezia, raggirano una donna di 83 anni con la truffa dei finti poliziotti: due arresti a Salerno. Durante le fasi finali del colpo, però, la situazione sarebbe degenerata in una vera e propria rapina violenta. L'episodio risale al 17 Marzo. x.com