Perugia colpo in banca da 9mila euro con la pistola giocattolo | 47enne arrestato dopo la fuga

A Perugia, un uomo di 47 anni è stato fermato dalla Polizia dopo aver rapinato una banca con una pistola giocattolo, portando via circa 9.000 euro. L’arresto è stato possibile grazie alle indagini condotte dalla Squadra Mobile, che hanno identificato il sospetto poco dopo il fatto. L’uomo era fuggito immediatamente dopo aver messo a segno il colpo.

Eseguito un arresto a Perugia, dove un uomo di 47 anni è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per rapina aggravata in una banca. Il provvedimento è stato emesso dal Gip su richiesta della Procura, a seguito di un episodio avvenuto lo scorso 20 febbraio presso un istituto di credito di Ponte San Giovanni. L’uomo, armato di pistola giocattolo e con il volto travisato, si era fatto consegnare il denaro dal cassiere prima di darsi alla fuga. Le indagini della Polizia di Stato Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’ordinanza di custodia cautelare domiciliare è il risultato di una complessa attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile di Perugia, sotto il coordinamento della Procura. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Perugia, colpo in banca da 9mila euro con la pistola giocattolo: 47enne arrestato dopo la fuga Articoli correlati Rapina a mano armata in banca a Perugia: colpo da migliaia di euro all'ora di pranzoPaura intorno all'ora di pranzo in via Benucci, nella zona industriale di Ponte San Giovanni. Roma: tenta rapina con pistola giocattolo, arrestato 60enneÈ stato convalidato, presso le aule del Tribunale di Roma in piazzale Clodio, l’arresto di un 60enne italiano gravemente indiziato del reato di... Tutto quello che riguarda Perugia colpo in banca da 9mila euro... Temi più discussi: Rapina a mano armata in banca a Perugia, 47enne ai domiciliari; Perugia, rapina in banca con una pistola giocattolo: arrestato -; Colpo in banca a Ponte San Giovanni, rintracciato il rapinatore: scattano i domiciliari; Rapina banca a Ponte San Giovanni con una pistola giocattolo e scappa con 9 mila euro in contanti: ai domiciliari un 47enne. Perugia, colpo in banca da 9mila euro con la pistola giocattolo: 47enne arrestato dopo la fugaEseguito un arresto a Perugia, dove un uomo di 47 anni è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per rapina aggravata in una banca. Il provvedimento è stato emesso dal Gip su ... virgilio.it Perugia, rapina in banca con una pistola giocattolo: arrestatoÈ stato sottoposto agli arresti domiciliari un uomo di 47 anni, ritenuto gravemente indiziato di rapina aggravata per un colpo messo a segno lo scorso 20 febbraio in una banca di Perugia, nel quartier ... umbria24.it Università di Perugia resta in bassa classifica nel ranking mondiale Qs: in 11 anni perse 250 posizioni Leggi l'articolo completo al link nel primo commento - facebook.com facebook Champions League: #Perugia vince l'andata dei quarti a Las Palmas x.com