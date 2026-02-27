La Camminata nerazzurra torna il 7 giugno | è la 17esima edizione

Il 7 giugno si svolgerà la 17esima edizione della Camminata nerazzurra, organizzata dal Club Amici dell’Atalanta. La manifestazione è una tradizione consolidata che vede partecipare appassionati e tifosi, pronti a camminare insieme nel rispetto delle modalità stabilite. La data è stata comunicata ufficialmente, e tutti gli interessati potranno iscriversi per prendere parte all’evento.

LA TRADIZIONE. Ecco la data da segnare nel calendario: il 7 giugno ci sarà la tradizionale camminata organizzata dal Club Amici dell'Atalanta. Per ora si conosce soltanto il giorno, domenica 7 giugno, che peraltro è il dato più importante: stiamo parlando della Camminata nerazzurra, diventata ormai tradizionale appuntamento dei tifosi atalantini alla fine della stagione. L'evento organizzato dal Club Amici dell'Atalanta vivrà la sua 17esima edizione che coinciderà anche con il 60° anniversario di fondazione del Club. La Camminata è sport, amicizia, divertimento, condivisione e anche beneficenza. L'anno scorso sono stati raccolti 22.500 euro da devolvere in beneficenza.