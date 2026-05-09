? Punti chiave Chi sono i nomi chiave che sostengono la lista Avanti Insieme?. Come si compongono le squadre di Stefano Cossu per Buon Vento?. Quali profili della comunità locale hanno scelto di candidarsi?. Perché la composizione delle liste divide i cittadini dell'isola?.? In Breve Lista Avanti Insieme include Federica Porcu, Giovanna Scotto, Stefania Terrazzoni e Fabiola Lattarulo.. Gruppo di Fabio Lai conta anche i candidati Adriano Greco, Davide Grondona e Roberto Sirena.. Lista Buon Vento presenta Brigette Bonanno, Ilaria Diana, Manuela Secchi e Silvia Salmieri.. Candidati come Ines Ornano e Giovanni Delogu puntano a intercettare i bisogni dei quartieri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - La Maddalena, liste ufficiali: sfida tra Lai e Cossu per il Comune

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