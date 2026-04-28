La Maddalena il ritiro di Cuccu stravolge il voto | Cossu è solo?

A La Maddalena, il ritiro di Marco Cuccu dalla corsa elettorale ha portato a un cambiamento nelle candidature. Con questa decisione, Stefano Cossu si presenta come l’unico candidato ufficiale per la lista Maddalena Civica. La scelta di Cuccu ha spostato l’attenzione sul suo ritiro e sulla conseguente posizione di Cossu in vista delle prossime elezioni. La situazione ha suscitato attenzione tra gli osservatori locali.

? Cosa sapere Marco Cuccu ritira la lista Maddalena Civica lasciando Stefano Cossu unico candidato ufficiale.. L'attuale sindaco Fabio Lai valuta una ricandidatura per la guida del comune.. Il ritiro di Marco Cuccu dalle sorti della lista Maddalena Civica ha rimescolato le carte in tavola a La Maddalena, lasciando Stefano Cossu come unico candidato ufficiale per la guida del comune. La piazza è in fermento e le chiacchiere nei vicoli si fanno più fitte dopo la decisione dell’imprenditore di non presentare la propria compagine elettorale. Con questa mossa, il quadro delle amministrative si è improvvisamente trasformato, spostando l’attenzione su chi resta in campo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - La Maddalena, il ritiro di Cuccu stravolge il voto: Cossu è solo? Notizie correlate La Maddalena, sfida elettorale: Cossu punta al rilancio dell’isolaLa sfida per il governo di La Maddalena si è ufficializzata: Stefano Cossu, ex assessore della precedente amministrazione ora impegnato... Catanzaro, mistero al Tar: la scheda sbarrata che stravolge il votoUn ricorso presentato al Tar mette in discussione la validità dell’elezione di Lidia Vescio per il Consiglio provinciale di Catanzaro, a seguito del...