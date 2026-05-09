La lunga storia della chiesa di Santa Maria in Gradi | il sogno di Capocci il carcere e la rinascita | FOTO

La chiesa di Santa Maria in Gradi ha radici che risalgono all’epoca medievale di Viterbo. Nel corso dei secoli, ha attraversato momenti di trasformazione, tra cui il sogno di un restauro, l’utilizzo come carcere e successivamente una fase di rinascita. La struttura conserva elementi storici che testimoniano le sue vicissitudini e cambiamenti nel tempo. Numerose fotografie documentano le varie fasi di questa lunga vicenda.

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La storia della chiesa di santa Maria in Gradi affonda inevitabilmente le sue radici nella storia medievale di Viterbo. Più nello specifico nei primi anni del Duecento, quando l'imperatore era il potente Federico II e il pontefice Innocenzo III. La città si trasformò presto in un centro “europeo”.🔗 Leggi su Viterbotoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Chiesa Santa Maria: la rinascita di Romiti dopo l’alluvioneNel cuore del quartiere Romiti, la nuova chiesa di Santa Maria del Voto ha aperto le sue porte nella Domenica delle Palme del 29 marzo 2026. Travi a rischio nella chiesa di Santa Maria della Verità | FOTOL'edificio di piazza Crispi delimitato e diviso a metà con del nastro bianco e rosso. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Aou senese, Da tunnel a galleria: Giani, Monni e Dika inaugurano nuovo ingresso Scotte; Sito Istituzionale | Santa Maria della Pietà, riaperto il padiglione 6 del Museo della Mente; Riapre il Museo della Mente al Santa Maria della Pietà; Festa di Santa Cristina. A Santa Maria La Nova Guido D’Agostino presenta Napoli: una storia lunga 2500 anniAl Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova si terrà il nuovo appuntamento della rassegna Books & Museum, dedicato all’incontro tra patrimonio culturale e letteratura. Domenica 19 aprile, alle ... ilmattino.it Firenze. Santa Maria Nuova : I segreti della storia del più antico ospedale del mondo svelati in sei speciali appuntamentiIl programma dei martedì de ‘La Colombaria’ – Scuole e tradizioni a Santa Maria Nuova e nella medicina fiorentina prenderà avvio il prossimo 2 ottobre con un evento che porterà alla luce le ... quotidianosanita.it #BiennaleArte2026 Ha aperto oggi anche il #PadiglioneSantaSede: ospitato nel Complesso di Santa Maria Ausiliatrice e nel Giardino Mistico dei Carmelotani Scalzi, THE EAR IS THE EYE OF THE SOUL invita all’ascolto dei “segnali persistenti della terra e d x.com Santa Maria reddit