Travi a rischio nella chiesa di Santa Maria della Verità | FOTO

Nella chiesa di Santa Maria della Verità a Viterbo sono stati posizionati dei nastri bianchi e rossi che delimitano l’area della cappella Mazzatosa, decorata con affreschi di Lorenzo da Viterbo, e si estendono fino all’altare. La struttura presenta delle travi a rischio, motivo per cui alcune zone sono state interdetti all’accesso. La chiesa rimane aperta al pubblico in altre parti, mentre le verifiche strutturali sono in corso.

L'edificio di piazza Crispi delimitato e diviso a metà con del nastro bianco e rosso. Sopralluogo dei vigili del fuoco: emerse infiltrazioni d'acqua e travi curve e lesionate La chiesa di Santa Maria della Verità a Viterbo divisa a metà. Delimitata con del nastro bianco e rosso all'altezza della cappella Mazzatosa, con gli affreschi di Lorenzo da Viterbo, e fino all'altare. “Limite invalicabile, caduta massi”: il cartello che campeggia. Una misura precauzionale per garantire la sicurezza dei fedeli e dei visitatori che, di fatto, limita l'accesso alla chiesa che affaccia su piazza Crispi dopo che sono emerse anomalie e criticità alle travi che sorreggono il tetto. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Travi a rischio nella chiesa di Santa Maria della Verità | FOTO Articoli correlati Festa della famiglia nella chiesa di Santa Maria GorettiLa comunità parrocchiale di Cesenatico si prepara a vivere un momento di condivisione e spiritualità con la Festa della Famiglia, in programma... tenebrae factae sunt nella chiesa di santa maria del carmelo il concerto della fondazione ugo e olgTenebrae Factae Sunt: Concerto della Fondazione Ugo e Olga Levi nella Chiesa di Santa Maria del Carmelo a Venezia Un evento musicale di particolare... Una raccolta di contenuti su Santa Maria della Discussioni sull' argomento Travi a rischio nella chiesa di Santa Maria della Verità | FOTO; FOTO | Criticità alle travi della chiesa della Verità; Case popolari, parte il piano regionale: domani l'inaugurazione del primo cantiere di Alghero. Cisl, Convitto femminile Villa Santa Maria a rischio chiusuraLa chiusura del Convitto Femminile di Villa Santa Maria per l'anno scolastico 2025-26 non è un rischio o un allarmismo, bensì la realtà, al momento ben documentata e leggibile dalle comunicazioni ... ansa.it Domenica delle Palme nella parrocchia Santa Maria della Libera di Castelpetroso (Is) - facebook.com facebook